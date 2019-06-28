Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кабинета министров.

«Законопроект формирует правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершенных в электронной форме. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в сообщении.

Проект федерального закона вносит в Госдуму заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который разработал документ. Отмечается, что законопроект также дает определение ряду понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, он вводит правовой институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина, которое предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан.



Создание цифрового профиля — платформы, на которой будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций, — предусмотрено в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в цифровом профиле является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.