Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» повысились на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 2 копейки и составил 63,06 рубля, а евро подорожал до 71,78 рубля (плюс 8 копеек).

«Из-за непредсказуемости новостного фона конкретных рекомендаций по бумагам и курсу рубля давать не будем», — комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По его словам, рынок будет под влиянием новостей и технический анализ ближайшие пару торговых сессий может не работать: мировые инвесторы ждут новостей с полей саммита «большой двадцатки», прежде всего итогов переговоров глав США и Китая по поводу торговых споров.

«В понедельник рынки могут открыться сильным гэпом, но непонятно в какую сторону. Мы все же считаем, что шансов на то, что США и Китай объявят хотя бы о видимости продвижения по своей проблеме, больше. Поэтому шорты считаем более рискованными. Но в такой ситуации каждый должен принимать решение сам», — пояснял Антонов.

«Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением негативного внешнего фона и, скорее всего, выйдут в умеренный минус. Напряженность на рынках перед торговыми переговорами возрастает. При этом повлиять на динамику российских активов могут и новости, касающиеся отношений России с США и другими странами», — сообщала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.