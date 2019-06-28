Владислав Пошморга займет пост финансового директора — CFO (Chief Financial Officer) компании QIWI с 1 июля 2019 года. Финдиректор будет подчиняться напрямую CEO компании Сергею Солонину, уточняется в сообщении QIWI.

Варвара Киселева, которая ранее занимала позицию исполняющего обязанности финансового директора и руководила направлением по работе с инвесторами, станет заместителем CFO по рынкам капиталов. Заместителем финансового директора по финансовой отчетности будет Елена Никонова, которая до этого возглавляла подразделение МСФО.

Как указывают в компании, Владислав Пошморга имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере финансов. До прихода в QIWI занимал должность инвестиционного директора в Social Discovery Ventures — международной группе компаний, занимающейся разработкой программного обеспечения. Ранее руководил финансовым направлением в SPI Group (крупный международный производитель премиальных спиртных напитков). Также работал в инвестиционно-банковской сфере и в области инвестиционного менеджмента в Salomon Smith Barney и Morgan Stanley в Великобритании и Швейцарии. До этого занимал различные должности в сфере финансов в London Forfaiting Company на Кипре и в Гута Банке в Москве.



Владислав Пошморга получил степени бакалавра и магистра в области экономики в РУДН в Москве и MBA в области финансов в Johnson School of Management в университете Cornell (США).