Правительство РФ одобрило проект о досудебном урегулировании споров, связанных с размером страховых выплат или отказом в их представлении, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Урегулирование жалоб о несогласии с решениями о назначении или отказе в назначении обеспечения в сфере соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проходить в досудебном порядке», — говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект был одобрен правительством 27 июня.

Уточняется, что сейчас застрахованные и те, кто имеет право на страховые выплаты по смерти застрахованного в спорных ситуациях, связанных с несогласием с размером назначенных выплат или отказом в их назначении, обращаются в суд, минуя Фонд социального страхования (ФСС).

Подчеркивается, что при этом у фонда нет возможности урегулировать спор в досудебном порядке, поскольку туда жалобы не поступают.

Добавляется, что введение досудебного порядка позволит сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, исключить издержки из-за суда, снизить нагрузку на суды, а также создать упрощенную систему рассмотрения указанных жалоб в рамках осуществления полномочий ФСС.