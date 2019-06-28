Доли групп возрастных заемщиков (в сегменте потребкредитования) в январе — мае 2019 года существенно снизились: от 50 до 59 лет — на 1,1 процентного пункта, а старше 60 лет — на 1,2 п. п., говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов осталась за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 31%, а наименьшая — за гражданами старше 60 лет. Доля самых пожилых заемщиков снизилась до 9,9%.

При этом выросли доли получателей потребкредитов в возрасте до 50 лет: от 30 до 39 лет — на 1,1 п. п., моложе 30 лет — на 0,8 п. п. и от 40 до 49 лет — на 0,4 п. п.

Всего в январе — мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 7,41 млн единиц, увеличившись всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в январе — мае 2018 года — 7,4 млн единиц).

Самое большое количество выданных потребкредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (343,3 тыс. единиц), Московской области (317,2 тыс.), Краснодарском крае (280,6 тыс.) и Республике Башкортостан (266,7 тыс.). Самая серьезная динамика роста выдачи потребительских кредитов в январе — мае 2019 года была зафиксирована в Москве (+17,9%), Московской области (+13,6%), Санкт-Петербурге (+12,6%), а также Омской (+12,1%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО, +9,7%) областях.

В ряде регионов выдача потребкредитов сократилась, в том числе в Удмуртской Республике (-5,1%), Нижегородской (-3,7%), Свердловской (-3,5%), Ленинградской (-3,4%) и Краснодарской (-3,4%) областях.