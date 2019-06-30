С 1 июля 2019 года клиенты банка «Русский Стандарт» могут выбрать новые категории для получения повышенного кешбэка — 5% и 10% — по картам банка, подключенным к программе лояльности RS Cashback.



«В третьем квартале 2019 года помимо уже знакомых категорий: такси, АЗС, книги и журналы, кино и других, владельцам многих видов карт будут предложены новые. Среди них — аптеки, автомойки, ювелирные украшения, бытовая техника и электроника, а также особенно актуальные в преддверии начала нового учебного года канцелярские товары и детские товары», — говорится в сообщении банка.

В банке уточняют, что клиент может выбрать три из семи предложенных категорий, но изменить решение после регистрации в акции невозможно. Новые категории станут доступны для выбора только в начале следующего квартала.

«Помимо повышенного в рамках акции кешбэка 5% для всех карт банка «Русский Стандарт» и 10% для карт Black, клиентам традиционно возвращается 1% от суммы покупок по карте, участвующей в программе RS Cashback, а также до 15% при покупках у партнеров программы в рамках акций», — отмечают в банке.

Кешбэк-бонусы зачисляются клиентам на следующий день после окончания очередного бонусного периода. Для регистрации в акции нужно зайти в интернет- или мобильный банк «Русского Стандарта» и выбрать три категории из семи предложенных.

Накопленные кешбэк-бонусы можно потратить разными способами: заказать товар или подарочный сертификат из каталога вознаграждений, оплатить мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в интернет-банке, перевести на любой банковский счет или карту, открытые в банке «Русский Стандарт».

Список карт, участвующих в программе RS Cashback, и возможности для использования Сashback-бонусов можно посмотреть на сайте банка.