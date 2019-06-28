Лидеры стран «большой двадцатки» на саммите в японской Осаке приняли совместную декларацию по цифровой экономике.

В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама «разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах».

«Мы подчеркиваем важность продвижения дискуссий на национальном и международном уровне для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций», — сказано в декларации.

Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов японского председательства в G20.