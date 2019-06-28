Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества пяти контролировавших банк «Ренессанс» лиц на сумму 7,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

АСВ обжаловало в ВС определение Арбитражного суда Москвы от 19 ноября 2018 года, а также постановления апелляции и кассации. Заявитель, как отметили суды, не представил доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Требование об аресте имущества бывших руководителей организации было заявлено АСВ в рамках иска о взыскании с них этой суммы.

Арбитражный суд Москвы 24 февраля 2016 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом банка «Ренессанс».