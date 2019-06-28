Банк «Уралсиб» снизил ставки по ипотеке на 0,25—1,5 процентного пункта.

Обновленная процентная ставка при сумме кредита от 5 млн до 50 млн рублей независимо от категории заемщика равна 9,7% годовых. При сумме финансирования до 5 млн рублей обновленная ставка для работников по найму составит:

10,6—10,8% годовых при покупке строящегося жилья и 10,9—11,1% годовых при подключении опции «Легкий старт» (ипотечные каникулы);

10,4—10,6% годовых при покупке готового жилья;

10,4% годовых при рефинансировании.

Для бюджетников, госслужащих и при покупке строящегося жилья у партнеров банка ставка снижается до 10,25% годовых. Для ИП и собственников бизнеса итоговая ставка будет выше на 1 п. п. При получении кредита по двум документам надбавка составит 0,5 п. п.

Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% собственных средств клиента от стоимости жилья, при этом для ИП и при получении кредита по двум документам первый взнос увеличивается до 40%. При рефинансировании соотношение кредит/залог может достигать 60% для ИП и 80% для прочих клиентов.

«Банк второй раз за месяц улучшает условия ипотечного кредитования. Если предыдущее снижение коснулось только вышеописанных программ, то данная корректировка затронула также условия предоставления военной ипотеки и кредитов на покупку жилья под залог имеющегося. Теперь военнослужащие могут получить жилищный заем под 10,5% годовых вместо 10,9%, применявшихся ранее, а целевые кредиты под залог имеющейся недвижимости предоставляются под 11,5% годовых (прежде — под 13%)», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Срок кредитования может достигать 30 лет. При отказе заемщика от личного и титульного (если предусмотрено) страхования ставка вырастет на 1/2 п. п. При покупке таунхауса / жилого дома итоговая ставка возрастет на 1 п. п.

Изменения также коснулись потребительского кредита на любые цели под залог квартиры: ставка снижена на 2 п. п. и составляет 11,5% годовых. Сумма финансирования — от 500 тыс. до 6 млн рублей (соотношение кредит/залог не более 75%) на срок от года до 15 лет. Ставка доступна при заключении договора страхования, в случае отказа надбавка составит 1 п. п.