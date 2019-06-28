Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в докладе «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России» .

ЦБ констатирует, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — указывает регулятор.

По его данным, кредитный импульс от необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов составлял чуть меньше 1% ВВП на протяжении последних нескольких лет и начал снижаться во втором полугодии 2018 года.

Центробанк приводит расчеты за 2017—2018 годы, из которых следует, что кредитный импульс от необеспеченных потребительских кредитов населению и автокредитов можно оценить в диапазоне 0,4—0,7% ВВП. В то же время вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в динамику потребления немного выше, но не является основным фактором его роста. «По нашим оценкам, кредитный импульс достиг 1,5% от потребления домашних хозяйств в начале 2018 года, но с тех пор постепенно затухает. По итогам первого квартала 2019 года он составил около 1,1%», — говорится в докладе регулятора.

В Центробанке ожидают, что ограничительные меры в розничном кредитовании приведут к сокращению вклада потребительского кредитования в рост экономики в краткосрочном периоде. «Однако, способствуя большей устойчивости банковского сектора, сглаживая амплитуду кредитного цикла, они приведут к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде», — заключают в Банке России.



В числе прочего в докладе объясняется, что повышение надбавок (с 1 октября 2019 года вводятся дополнительные повышенные надбавки для кредитов, выдаваемых заемщикам с уже накопленной долговой нагрузкой) будет способствовать увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов. «Банки будут иметь достаточный капитал для кредитования других секторов экономики, и возможное ухудшение на рынке потребительского кредитования не приведет к возникновению вторичных эффектов, связанных с потерей доступа к заимствованию даже для низкорисковых заемщиков. Таким образом, сокращение кредитования и, соответственно, негативное влияние на потребление и экономический рост в случае стресса будут ниже, чем могло бы быть при отсутствии макропруденциальных мер».