Переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем поможет освободиться от внешнего давления и монополии доллара, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

«Все сделано правильно. Отказ от доллара диктуется, среди прочего, сложившейся политико-экономической ситуацией и необходимостью противостоять использованию американской валюты в качестве рычага давления и нечестной конкуренции. В первую очередь юани и рубли в расчетах начнут крупные компании с государственным участием», — полагает Катырин.

«Национальные валюты — это свобода от внешнего давления, монополии доллара. В рамках ШОС переход на расчеты в национальных денежных единицах давно уже обсуждался, вопрос этот постоянно поднимается и в БРИКС», — добавил глава ТПП, который также возглавляет деловой совет ШОС.

Он уверен, что этот тренд будет постепенно набирать силу по мере укрепления национальных экономик. «В один момент доллар, конечно, не потеряет своих позиций, однако постепенно будет становиться пусть и очень важной, но одной из ряда валют для международных расчетов», — прогнозирует Катырин.

Он также предупреждает, что торговля в национальных валютах сопряжена с некоторыми рисками: «Например, это рост трансакционных издержек, более низкая, чем у доллара, ликвидность национальных валют. Если выйти за российско-китайские рамки, то это еще и сильная неустойчивость денежных единиц, например государств ЕАЭС, высокие инфляционные ожидания. Все это, конечно, неприятно, но преодолимо».