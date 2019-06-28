Доля убыточных организаций, по оперативным данным, в январе — апреле 2019 года составила 33% к общему числу организаций, сообщил Росстат. В прошлом году этот показатель был равен 34,2%.

Доля прибыльных организаций повысилась на 1,2% (67% к общему числу организаций) по сравнению с тем же периодом 2018-го (65,8%).

«В январе — апреле 2019 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 5,454 трлн рублей (32,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 6,298 трлн рублей, 15,9 тыс. организаций имели убыток на сумму 844 млрд рублей)», — говорится на сайте ведомства.

Также указывается, что в январе — апреле 2018 года сальдированный финансовый результат российских организаций составлял 3,603 трлн рублей. Таким образом, показатель вырос в 1,85 раза.

При этом в январе — апреле текущего года сальдированный финансовый результат повысился на 41,4% и составил 151,4% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2018-м он был равен 110%).