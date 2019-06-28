Телекоммуникационная компания «МТС» объявила о полном досрочном погашении оставшейся задолженности в размере 163,9 млн долларов по десятилетнему кредиту, предоставленному в 2014 году Citibank и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK) под гарантию Экспортного кредитного агентства Швеции (EKN).

Как напомнили в МТС, в марте 2014 года компания привлекла невозобновляемую кредитную линию на общую сумму 300 млн долларов с амортизирующим графиком погашения до 2024 года для финансирования поставок оборудования, работ и услуг компании Ericsson. Citibank выступил в сделке в качестве уполномоченного организатора и кредитора, SEK также участвовала в привлечении финансирования.

С момента выборки кредита компания «МТС» полностью захеджировала заемные средства за счет перевода обязательств в рубли при помощи кросс-валютных процентных свопов, указано в релизе.



Там поясняется, что полное досрочное погашение кредита направлено на оптимизацию долгового портфеля компании, увеличение среднего срока и сокращение стоимости долга. Кредит погашен за счет свободной ликвидности компании, а также средств, полученных от размещения рублевых облигаций в 2019 году.