Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Минфина Антон Силуанов встретится со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, американский президент Дональд Трамп заявил, что если посмотреть на объемы торговли США и Китая и России и США, то «становится стыдно», поэтому необходимо решать этот вопрос.

Он добавил, что на встрече с Путиным обе стороны выразили решимость по поводу того, что нужно предпринимать шаги, чтобы вывести торгово-экономические отношения между странами из «низкого уровня», который «не подобает потенциалу» двух стран.

«Будем надеяться, что наши соответствующие ведомства, а если говорить конкретнее, то это Силуанов и Мнучин, должны сегодня-завтра еще раз встретиться, сверить часы, посмотреть, какие факторы больше всего мешают активизации торгово-экономического сотрудничества», — сказал он.

При этом Песков заявил, что нужно учиться на ошибках и не торопиться в выводах о нормализации отношений. Он отметил, что при этом на встрече стороны также обозначили намерение обсуждать острые вопросы.