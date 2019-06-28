Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги QIWI на уровне «BB-/B» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Операционные показатели сегмента платежных сервисов QIWI PLC улучшились в результате ориентации компании на развитие новых направлений деятельности, таких как быстрорастущая отрасль приема ставок, экономика совместного потребления и сегмент самозанятых граждан. Долговая нагрузка группы отсутствует на уровне QIWI PLC, однако мы отмечаем, что группа частично использует пассивы Киви Банка для финансирования кредитования в рамках проекта «Совесть», рассматриваемые нами как долг, что, с нашей точки зрения, лучше отражает долговую нагрузку консолидированной компании», — прокомментировали в агентстве.

Аналитики тем не менее считают, что компания продолжит демонстрировать высокие показатели в ключевом сегменте деятельности и что ее долговая нагрузка останется очень низкой в ближайшие два года.

Ограничивающее влияние на оценку агентством профиля бизнес-рисков QIWI оказывают существующие регуляторные риски, связанные с наличием в группе регулируемой организации Киви Банка и инициативами со стороны регулятора в отношении сегментов приема ставок, электронной коммерции, денежных переводов между физическими лицами и сегмента самозанятых граждан.

«По нашему мнению, QIWI подвергается более высоким рискам волатильности доходов, чем сопоставимые организации. Мы сравниваем QIWI с широким кругом компаний, включая сервисы онлайн-платежей, такие как PayPal Holdings, компании, осуществляющие денежные переводы, и процессинговые компании (Credit Union Payment Center, Western Union Company, MoneyGram International), платежные сервисы (Wex Inc.) и компании, предоставляющие технологические услуги по обработке платежей (например, PaySafe)», — отметили аналитики.

В отличие от сопоставимых компаний QIWI подвержена кредитным рискам, связанным с проектом «Совесть», добавили в агентстве. Кроме того, основная операционная дочерняя компания группы обязана выполнять требования российского регулятора. В случае, если группа не сможет реализовать стратегию вывода проекта «Совесть» из структуры Киви Банка на мультибанковскую платформу, в случае дальнейших задержек реализации или более агрессивных темпов роста в рамках проекта потребуется привлечение дополнительного финансирования из внешних источников либо в форме депозитов. Это может обусловить волатильность показателей группы.

Агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в течение года — полутора лет в случае, если выручка QIWI существенно снизится, а показатели прибыльности значительно ухудшатся, а также в случае неблагоприятных изменений регулятивной среды. Также причиной негативного действия может стать существенный рост долговой нагрузки компании. Позитивное рейтинговое действие эксперты считают маловероятным.