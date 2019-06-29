Замедление экономического роста в I квартале года было «во многом» вызвано повышением ставки налога на добавленную стоимость, а также негативной динамикой внешнего спроса из-за замедления темпов мировой экономики и других причин, сообщил РБК представитель Центрального банка.

«На этом фоне оцененный нами через кредитный импульс вклада потребкредитования в динамику ВВП выглядит сопоставимым с самой цифрой роста экономики в первом квартале», — сказал он.

В ЦБ добавили, что потребительские кредиты — значимый, но не самый важный источник финансирования потребления и не является единственным показателем, влияющим на динамику ВВП. Проблемы низкого роста экономики носят структурный характер, и их нельзя решить мерами денежно-кредитной политики, отметил представитель ЦБ. «Структурные проблемы требуют проведения структурных реформ, улучшения бизнес-климата, повышения предсказуемости условий ведения бизнеса, улучшения качества государственного управления», — заявил он.

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, считает Орешкин.

Регулятор ранее выпустил аналитический доклад, в котором утверждалось, что рост ВВП в I квартале мог бы оказаться нулевым, если бы не необеспеченные потребительские кредиты. В докладе говорилось о кредитном импульсе, который показывает, как менялся объем первичных трансакций, профинансированный за счет новых кредитов. Министр экономического развития Максим Орешкин с такой трактовкой не согласился.

В своем Facebook он написал, что «интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше».

«Чем активнее потребительский кредит, тем выше должен держать базовую ставку Центральный банк, чтобы обеспечить целевую инфляцию. Поэтому меня и удивило то, что ЦБ говорит: в первом квартале у нас потребительское кредитование дало вклад в рост ВВП. Задача ЦБ — всегда поддерживать совокупный спрос на том уровне, который соответствует инфляции в 4%», — объяснил он в интервью РБК. При этом увеличение доли потребительского кредитования «вытесняет другие виды кредитования», сказал он. По мнению Орешкина, сейчас на рост российской экономики могут в большей степени влиять инвестиции, а не уровень потребления.