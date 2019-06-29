Финансовая часть саммита «большой двадцатки» в японском городе Осака была отработана заранее гладко и спокойно, заявил журналистам в субботу замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«По финансовому проекту этот год мы отработали очень оперативно и быстро. У нас все было готово еще до того, как состоялась совместная встреча заместителей министров финансов и шерп», — сказал Сторчак.

По его словам, по финансовой части итогового коммюнике «было все гладко и спокойно».

«Некоторые новые моменты появились — как специальный раздел, посвященный долговой устойчивости и важности правильного планирования заимствований и быстрого кредитования», — уточнил замминистра финансов.