В Москве в здание Центробанка пробрались воры. Они перелезли в кабинеты сотрудников по веревке с крыши соседнего здания, пишет Lenta.ru .

Инцидент случился несколько дней назад. Злоумышленники попали в кабинеты главного эксперта ЦБ Татьяны Кравченко и замдиректора департамента корпоративных отношений Ольги Балимовой. Эти помещения находятся на девятом этаже. Воры взломали оконную раму, перерыли шкафы, тумбочки и сейфы и исчезли.

В кабинетах установлены камеры видеонаблюдения, но они зафиксировали только, как приоткрывается дверца шкафа.

Кравченко и Балимова утверждают, что ничего ценного не пропало.