Основными ипотечными заемщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30—39 лет: им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«Среди всех взявших ипотеку в 2019 году 45% — заемщики в возрасте 30—39 лет, 23% — заемщики в возрасте 40—49 лет», — сообщили в ОКБ. Достаточно большие доли у россиян в возрасте 26—29 лет и в возрасте 50—59 лет — на них приходится 14% и 10% от всех ипотечных кредитов соответственно.

Кредитные организации с начала текущего года выдали молодым людям до 25 лет всего 6% всех ипотечных кредитов. Меньшая доля только у россиян в возрасте от 60 лет и старше — всего 3%.

В компании объяснили превалирование возрастной группы 30—49 лет среди ипотечных заемщиков тем, что люди в этом возрасте наиболее платежеспособны. «Возрастная группа 30—49 лет во всех видах кредитования является наиболее многочисленной, так как традиционно это наиболее платежеспособная часть населения», — отметили в компании.

Согласно ОКБ, российские банки за январь — май текущего года выдали заемщикам 412,4 тыс. ипотечных кредитов на 910 млрд рублей, что меньше показателей за аналогичный период прошлого года на 18% и 7% соответственно. Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 12% и по итогам мая составил 2,21 млн рублей.

По данным ЦБ, российские банки за год нарастили портфель ипотечных кредитов на 23%, и на 1 мая он достиг 7,021 трлн рублей. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке по итогам апреля продолжила рост и составила 10,55%.