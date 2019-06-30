Международная система WebMoney Transfer выпустила новое мобильное приложение WebMoney Keeper Pro для профессионального использования с расширенным набором функций. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.



Приложение предназначено в первую очередь для пользователей веб-версии кошелька WebMoney Keeper WebPro и программы WebMoney Keeper WinPro для ОС Windows.

«В отличие от стандартной версии мобильного приложения, в pro-версии можно создавать любое количество кошельков одного типа и управлять сразу несколькими аккаунтами. В приложении доступны кредитные операции с C- и D-кошельками. Кроме того, в WebMoney Keeper Pro представлены дополнительные возможности по работе с сообщениями, историей операций и счетами», — говорится в релизе.

В WebMoney Keeper Pro пользователям также доступны переводы по номеру телефона как на другие кошельки WebMoney, так и на QIWI, «Яндекс.Деньги» и в Сбербанк.

Приложение можно скачать в Google Play, в ближайшее время появится версия для iOS.