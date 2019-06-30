Все неполадки в работе мобильного приложения Тинькофф Банка, из-за которых клиенты испытывали трудности при входе в личный кабинет, устранены. Об этом говорится в комментарии банка, поступившем в редакцию Банки.ру.



«В воскресенье днем у ограниченного количества клиентов могли возникнуть технические сложности при входе в личный кабинет. Все неполадки были устранены в течение часа, в настоящее время проблем не наблюдается», — говорится в комментарии.



Ранее в воскресенье о технических проблемах в мобильном приложении Тинькофф Банка сообщило агентство «Прайм». Пользователи мобильного приложения говорили, что при входе в систему столкнулись с трудностями: всплывало сообщение «Не удалось выполнить операцию. Повторите позже», а главная страница не показывала информацию о картах.

В кол-центре банка РИА Новости сообщили, что по техническим причинам может возникать ошибка, которую должны исправить ориентировочно до 2 июля.