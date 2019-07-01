К делу будет привлечен в качестве второго ответчика Банк России

Арбитражный суд Амурской области отказал в удовлетворении ходатайства банка «Восточный» о замене обеспечительной меры — запрета размещать обыкновенные именные бездокументарные акции — запретом размещать акции по цене ниже 3,82 рубля за бумагу, передает корреспондент ТАСС.

«Арбитражный суд Амурской области <...> определил отказать в удовлетворении заявления <...> о замене обеспечительных мер», — сообщил судья.

Суд назначил заседание по иску компании «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии на 29 июля 2019 года.

«[Назначить заседание] на 29 июля», — сказал судья.

Кроме того, к делу будет привлечен в качестве второго ответчика Банк России.

«В случае предъявления акционерам иска о признании недействительным выпуска акций в качестве второго ответчика указывается орган, осуществивший государственную регистрацию этого выпуска акций, — Банк России», — заявил представитель истца.

Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров В обновленный состав совета не вошли представители Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка.

Ранее компания «Финвижн холдингс» (владеет 32% акций «Восточного»), ведущая судебное разбирательство с Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% акций банка), подала иск к «Восточному» с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций по цене 1 копейка за ценную бумагу. Одновременно было представлено заявление об обеспечении иска в виде запрета принимать любые решения и совершать любые действия, направленные на размещение акций, а также раскрывать данные о цене размещения и утверждать отчет об итогах допэмиссии. Суд счел возможным применить такие меры.