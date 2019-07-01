Бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольге Боргардт, отбывшей наказание сроком шесть лет за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд рублей, предъявлено новое обвинение — в хищениях более чем на 8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

В день освобождения в костромскую колонию, где Боргардт отбывала срок, приехали представители следственного департамента МВД и доставили ее в Москву, где Тверской райсуд арестовал Боргардт на два месяца. Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.

Как следует из вынесенного 17 июля 2017 года Таганским райсудом Москвы приговора, за хищение 2,8 млрд рублей из Инвестбанка Ольга Боргардт была приговорена к шести годам лишения свободы, а Сергей Мастюгин — к восьми. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка. В итоге вместо освобождения Боргардт этапировали в Москву, где по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца. По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах она подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд рублей. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.

Бывшему бенефициару Инвестбанка инкриминируют преднамеренное банкротство Ранее Таганский суд Москвы приговорил Мастюгина к восьми годам колонии по другому обвинению.

Адвокат обвиняемой Андрей Боровков заявил изданию, что, ознакомившись с материалами дела, он не увидел, какую именно материальную выгоду извлекла для себя его клиентка. «О каком-либо вознаграждении за совершенные Ольгой Боргардт действия в деле нет ни слова», — подчеркнул защитник.

Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — злоупотребление полномочиями и хищение путем присвоения или растраты. В частности, им вменили в вину вывод со счетов Инвестбанка совместно с «неустановленными лицами» в фирмы-«однодневки» 1,5 млрд рублей, принадлежавших Фонду содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, как установили следствие и суд, Сергей Мастюгин дал указание Боргардт снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 млн и 600 млн рублей, выданных Инвестбанком ООО «Дирректива». Последняя компания, как установил суд, была подконтрольна самому Мастюгину. В результате Инвестбанк потерял и кредитные средства, и залог.