Система быстрых платежей (СБП) активно используется, за полгода через нее переведено почти 9 млрд рублей, сообщила в воскресенье директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если говорить об абсолютных цифрах, за несколько месяцев работы, полгода получается, в системе переведено почти 9 миллиардов рублей — это общая сумма переводов, и порядка 1 миллиона по количеству этих операций, — сказала Бакина. — Средний чек — 9 тысяч рублей. Мы видим, что и в выходные идут операции, и в будни, перед какими-то длинными выходными».

Представитель ЦБ РФ отметила, что СБП используется все активнее, люди постепенно к ней привыкают.

Банк России в конце февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. На данный момент к СБП подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе подключатся более 250 кредитных организаций. Пока заявки на подключение подали 114 банков.

В сентябре 2019 года в СБП планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.