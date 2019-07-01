​«Медиалогия» проанализировала количество и качество публикаций об участниках финансового рынка в мае ​

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за май 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в мае стали Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Президент РФ Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования «Школа 21» совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. В ходе визита главе государства был продемонстрирован ряд инновационных продуктов, в том числе некоторые разработки лаборатории Сбербанка, которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.

- Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок. В ходе годового собрания Греф представил акционерам разработанную банком цифровую телеведущую по имени Елена, а также призвал критиковать банк за недоработки.

- Герман Греф в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации, а также отметил большую «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти, проделанную в России с начала 2000-х годов.

ВТБ — на втором месте, СМИ сообщали:

- ВТБ изменил условия ипотечной программы «Больше метров — ниже ставка»: теперь клиентам доступно приобретение квартир площадью более 100 кв. метров по специальной ставке 9,7% годовых.

- СМИ сообщали о подписании соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которую входит свыше 120 компаний и 12 тыс. специалистов рынка недвижимости.

- СМИ сообщали, что «ВТБ Пенсионный фонд» расширяет сеть отделений, в которых доступно заключение договора на формирование негосударственной пенсии. Теперь подписать документы можно не только в самом фонде, но и в более чем 500 отделениях банка ВТБ с обслуживанием в формате «Привилегия».

Промсвязьбанк на третьей позиции в медиарейтинге:

- Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка об аресте имущества бывших совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей. В банке отмечали, что ведут работу по возврату активов, выведенных за границу бывшими собственниками.

- На поддержку оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанком было направлено почти 200 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил руководитель финансового учреждения Петр Фрадков. По его словам, сегодня банк осуществляет кредитное сопровождение 40% государственных оборонных контрактов, а к 2021 году рассчитывает выйти на 70%.