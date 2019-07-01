Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,82% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 788,46 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96% до отметки 1 393,72.

«Утренний рост нефти и азиатских торговых площадок создают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 740—2 795 пунктов, по индексу РТС — 1 370—1 395 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

