Главой департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России стал Илья Ясинский. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 1 июля 2019 года директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации назначен Ясинский Илья Владимирович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В середине июня стало известно об уходе из ЦБ Юрия Полупанова, который занимал должность директора департамента финмониторинга и валютного контроля с конца 2013 года. Как уточнялось, он решил продолжить карьеру вне Банка России. Исполняющим обязанности директора департамента в период отсутствия официального руководителя был первый заместитель директора Игорь Дворянчиков.



Работу департамента финансового мониторинга и валютного контроля курирует зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.