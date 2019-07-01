Банк «Союз» запустил автокредит с остаточным платежом. В рамках данного предложения заемщик может приобрести новый автомобиль в кредит с остаточным платежом, который составляет не более 50% от рыночной стоимости транспортного средства. Процентная ставка находится в диапазоне от 11% до 16,5% годовых.

Максимальная сумма кредита может достигать 5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% собственных средств заемщика. Срок кредитования варьируется от одного года до пяти лет. Обязательным условием является оформление полиса каско.

«Погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего срока кредитования, кроме последнего (остаточного) платежа. Остаточный платеж, размер которого может достигать 50% от стоимости автомобиля, погашается единоразовым платежом в конце срока кредита, либо возможна пролонгация погашения остаточного платежа, при этом общий срок кредитования не может превышать семи лет», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Запущенная программа кредитования доступна во всех регионах присутствия банка и распространяется на приобретение новых автомобилей следующих марок: Isuzu, моделей Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, а также фургонов и шасси, отечественной марки Lada (ВАЗ) моделей Lada Vesta, Lada X-Ray, а также марки ГАЗ категории В и С, разрешенная максимальная масса которых не превышает 10 тонн, категории D — ГАЗ NEXT A60R, A62R, A63R, A64R, A65R, A66R, A67R, A68R, A69R.