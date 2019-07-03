Газпромбанк с 3 июля 2019 года добавил в свою линейку продуктов дебетовую «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации. Начисление вознаграждения будет производиться в той категории, в которой у держателя карты были наибольшие расходы в течение месяца.

Максимальная ставка вознаграждения — 10% в лучшей категории по универсальным картам и 15% в лучшей категории — по премиальным. Размер ставки для расчета вознаграждения зависит от суммы оплаченных покупок. Карта также предусматривает кешбэк 1% на все покупки. Всего Газпромбанк предлагает вознаграждение за девять категорий: АЗС или парковки, кафе и рестораны, детские товары, дом и техника, одежда и обувь, салоны красоты, медицина, кино и развлечения, спортивные товары.

«Умная карта» будет нашим флагманским продуктом», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. В планах организации — выпуск аналогичной кредитки с «умным кешбэком».