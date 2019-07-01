Банк «Уралсиб» запустил акцию «10% cashback для бизнес-карт Masterсard Уралсиба», говорится в сообщении кредитной организации.

При оплате товаров и услуг бизнес-картой Mastercard на сумму не менее 15 тыс. рублей в месяц можно получить кешбэк на счет в размере 10% от оборота в торгово-сервисных предприятиях во всех категориях трат.

Акция проводится с 1 июля по 30 сентября 2019 года включительно для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции.

Для этого нужно открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт и оформить к данному счету карту Mastercard для бизнеса.