Альфа-Банк выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером синдицированного кредита в объеме 7 млрд рублей для группы компаний «Альфа-Лизинг». Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Первоначально заявленный объем кредита был установлен на уровне 5 млрд рублей. Участниками сделки, кроме Альфа-Банка, стали четыре финансовых института: Газпромбанк, банк «Открытие», Татсоцбанк и банк «Аверс». Средства предоставляются на три года на развитие розничного направления группы.

«Компания впервые вышла на рынок синдицированного кредитования и сразу с большим успехом. Нам удалось увеличить первоначально заявленный объем сделки и привлечь не только крупных игроков — Газпромбанк и банк «Открытие», — но и новых участников синдиката: Татсоцбанк и банк «Аверс». Сделка показала высокий интерес инвесторов к компании», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.



ГК «Альфа-Лизинг» образована в 1998 году и является частью консорциума «Альфа-Групп». Входит в топ-десятку отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Офисы компании находятся в 60 городах России.

