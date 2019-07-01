Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в долларах.

«Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) теперь открывается под 0,65—1,7% годовых (ранее — под 0,85—1,95%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» открывается клиентам с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». Срок — от трех месяцев до трех лет. Процентные ставки по долларовым вкладам составляют 0,5—1,1% годовых (вместо 0,6—1,3%). Возможно пополнение и частичное снятие до суммы неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются. При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные ставки.

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим вкладам установлена в размере 500 долларов.