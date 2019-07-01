Специалисты ВУЗ-Банка проанализировали вклады, открытые с 1 января по 1 июня 2019 года, и выяснили, что средний возраст клиента, открывающего вклад, составляет 58 лет.



Больше половины вкладчиков (52%) — люди в возрасте от 50 до 70 лет.

Также эксперты пришли к выводу, что женщины более склонны к накоплениям. На представительниц прекрасного пола приходится 63% от общего числа вкладов, тогда как на мужчин — всего 37%. Больше всего этот разрыв виден в возрастной категории от 60 до 70 лет: здесь на женщин приходится почти 2/3 открытых депозитов.

В 2019 году средняя сумма вклада составила 776 тыс. рублей, при этом она отличается в разных возрастных группах.

Молодежь не склонна к накоплениям, большинство открывает свой первый вклад, пересекая 30-летний рубеж, комментирует результаты исследования руководитель направления розничного бизнеса ВУЗ-Банка Лариса Попова. По ее словам, вкладчиков банка младше 30 лет всего 4%. «Хотя, конечно, бывают и исключения: самым молодым вкладчикам ВУЗ-Банка — 14 лет», — отмечает представитель банка.