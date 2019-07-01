Совокупное состояние богатейших россиян за первое полугодие 2019 года увеличилось на 37,653 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 млрд долларов до 24,1 млрд. На втором и третьем месте находятся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 2,38 млрд долларов до 22 млрд, и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его капитал вырос на 3 млрд до 20,9 млрд долларов.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов находится на четвертом месте (его состояние выросло на 2,13 млрд долларов до 19,6 млрд), а совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занимает пятое место с состоянием в 18,1 млрд долларов (рост с начала года на 2 млрд).

Российские миллиардеры с начала года заработали более 22 млрд долларов Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние увеличилось на 4,08 млрд долларов до 17,9 млрд. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием в 17,6 млрд долларов (рост на 3,41 млрд).

Следом в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,47 млрд долларов до 15,6 млрд, и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, капитал которого увеличился на 1,11 млрд долларов до 14,2 млрд. Замыкает десятку акционер консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,8 млрд долларов (увеличение на 1,28 млрд долларов с начала года).