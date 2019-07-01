Совокупная величина дивидендов «ДОМ.РФ» в федеральный бюджет по итогам 2018 года составит 15,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.



«Единственный акционер «ДОМ.РФ» в лице Росимущества на годовом собрании акционеров решил направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 9,7 млрд рублей по итогам 2018 года из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дополнительно по итогам девяти месяцев 2018 года «ДОМ.РФ» выплатил 5,7 млрд рублей дивидендов, что составляет 29,56% от чистой прибыли по МСФО за год», — говорится в сообщении госкомпании.



Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по отношению к 2017 году.