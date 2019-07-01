Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Планов по введению уголовного наказания за майнинг нет. До сих пор не решен вопрос, будет ли это регулирование или запрет», — сказал Моисеев, выступая на дискуссии «Современное состояние российского рубля, его международные перспективы».

«Мы поняли, что описать состав преступления будет совершенно невозможно, поэтому решили пока описать предмет», — добавил замглавы Минфина.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Так, в частности, был принят законопроект, которым предлагалось ввести в Гражданский кодекс РФ понятия «цифровое право», «цифровые деньги» и другие определения в области цифровой экономики.

Во втором чтении документ до сих пор не рассматривался. Между тем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в марте говорил РИА Новости, что из законопроекта о цифровых финансовых активах ко второму чтению убираются такие понятия, как «криптовалюта», «майнинг», «токены», и все описывается в форме цифровых прав, которые выпускаются и обращаются в блокчейне, причем порядок выпуска более либерален, чем для бездокументарных ценных бумаг.



При этом зампред думского комитета по финрынку Мартин Шаккум также в марте сообщил, что законопроект не регулирует оборот криптовалют. Этот вопрос будет урегулирован другим законопроектом, который может быть принят до конца текущего года, говорил он.