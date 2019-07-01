Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации Холдинвестбанка, сообщили РАПСИ в суде.

Ликвидатором банка назначено Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 26 апреля отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ РФ, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Холдинвестбанк лишился лицензии Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к Холдинвестбанку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

По информации ЦБ, ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, отметил регулятор.

Банк был учрежден в мае 1994 года в Москве. В феврале 2005 года он присоединился к системе страхования вкладов физических лиц.