Рост цен на бензин за первые шесть месяцев нынешнего года составил 2,3%. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его заместителями.



«Если говорить о текущей ситуации на рынке, то она в целом стабильная. За полгода рост цен на бензин составил 2,3%, на дизельное топливо — там действовали разнонаправленные факторы: повышение налога на добавленную стоимость, с одной стороны, с другой — переход на летнее топливо. С 1 января рост цен на дизельное топливо полпроцента составил по состоянию на 28 число», — сказал Козак.

На Дальнем Востоке, по его данным, учитывая логистические издержки, картина несколько отличается. Однако она остается в пределах установленных параметров. Цена на бензин выросла на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,5%.

Медведев пригрозил наказать нефтяные компании, которые будут задирать цены на бензин Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

«Это ниже тех параметров, которые были закреплены в соглашении соответствующем (между ФАС, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями)», — сказал вице-премьер, напомнив, что предельный рост цен предусматривался на уровне 1,7% в январе в связи с увеличением НДС и равномерно распределенной инфляцией по годам.

По оценкам Козака, «рост цен (на топливо) значительно ниже уровня инфляции по состоянию на сегодняшний день».