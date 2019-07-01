Банк «Ренессанс Кредит» упростил доступ к кешбэк-сервису, позволяющему возвращать до 30% от суммы покупки при оплате картами кредитной организации товаров и услуг в различных интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Теперь, чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно зайти в мобильный банк и выбрать раздел «Кешбэк-витрина» в информационном блоке приложения. Дополнительная регистрация на странице сервиса не требуется», — говорится в сообщении.



Выплата кешбэка будет осуществляться на карту «Ренессанс Кредита» без дополнительных действий со стороны клиента. Средства зачисляются в установленные каждым конкретным интернет-магазином сроки.