Россияне взяли 32 тыс. кредитов на покупку недвижимости на сумму 82,3 млрд рублей в мае, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Однако средняя сумма ипотечного кредита удерживает рекордные показатели прошлого месяца и составляет 2,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

«Мы традиционно фиксируем сезонный спад объема выдач как в количественном выражении, так и в денежном два раза в год, в период длительных общенациональных праздников — в январе и мае. Это явление абсолютно нормально и, как правило, напрямую не связано ни со спадом спроса у заемщиков, ни со снижением аппетита к риску у кредиторов. Во-первых, сокращается количество заявок на все типы кредитов на фоне отпусков, планируемых на это время, во-вторых, обработка поступающих заявок, в частности на покупку жилья, также несколько растягивается во времени. Что касается ипотеки, то постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, появление более выгодных условий кредитования и действие ряда программ государственной поддержки будут стимулировать стабильно высокий интерес со стороны населения», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

Также в сообщении отмечается, что БКИ прогнозирует возвращение показателей в фазу роста по итогам июня — июля.

Объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками физическим лицам — резидентам в I квартале 2019 года, по данным ЦБ РФ, составил 618,4 млрд рублей и увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (583 млрд рублей).

