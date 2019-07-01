Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по иску конкурсного управляющего авиакомпании «Трансаэро» взыскал около 60 млн рублей с бывшего основателя авиакомпании Александра Плешакова, его матери, жены и двух дочерей, говорится в постановлении суда.



Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 апреля. Тогда суд отклонил заявление управляющего о взыскании с ответчиков около 81 млн рублей.

Управляющий Алексей Белокопыт просил суд признать недействительными сделки по выплате авиакомпанией ответчикам дивидендов за 2013 год, возвратить денежные средства в конкурсную массу, а также взыскать с них проценты за пользование чужими денежными средствами.

В частности, конкурсный управляющий заявил требование к Плешакову в размере 31,7 млн рублей, его жене Ольге (занимала должность председателя совета директоров «Трансаэро») — 32 млн рублей, дочерям Наталье и Татьяне — по 6 млн рублей, матери основателя авиакомпании Татьяне Анодиной — 5,1 млн рублей.

«Доказательств недостоверности бухгалтерской отчетности должника, а также недействительности решения годового общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов конкурсным управляющим не представлено», — отметил суд первой инстанции в решении от 5 апреля.

Также в марте ВТБ подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании «Трансаэро» и взыскании 249,2 млрд рублей с Александра Плешакова, Ольги Плешаковой и матери основателя.

Арбитражный суд 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.