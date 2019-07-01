Банк России в IV квартале прошлого года заметнее всего нарастил в активах долю золота, следует из материалов на сайте регулятора.
В понедельник, 1 июля, опубликован обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за 2018 год. Регулятор во всех подобных отчетах поясняет, что данные публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, «что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России».
Между тем годовая динамика активов в управлении ЦБ уже раскрывалась в мае этого года — она была представлена в годовом отчете регулятора. Напомним, доля активов в евро выросла с 21,7% от общей рыночной стоимости активов на 31 декабря 2017 года до 31,7% на 31 декабря 2018-го, а доля доллара США снизилась с 45,8% до 22,7%. Доля золота в 2018 году выросла с 17,2% до 18,1%. Доля китайского юаня за год повысилась с 2,8% до 14,2%. Доля британского фунта стерлингов уменьшилась с 8,3% до 6%, а доля других валют увеличилась с 4,2% до 7,3%. К категории «прочие валюты» на 31 декабря 2018 года отнесены в том числе активы в японских иенах (4%), канадских долларах (2,5%) и австралийских долларах (0,8%); остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.
По итогам 2018 года увеличилась доля золота.
В общей сложности за год активы Банка России в иностранных валютах и золоте увеличились на 36,1 млрд долларов — до 473,9 млрд. Основным фактором роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций. Увеличение активов также было связано с наличием у Банка России на отчетную дату большего по сравнению с предыдущей отчетной датой объема открытых сделок прямого РЕПО с иностранными контрагентами. «Указанные сделки в основном заключаются для привлечения Банком России денежных средств по сделкам РЕПО и одновременного размещения у иностранных контрагентов денежных средств в соответствующем объеме под более высокую ставку в депозиты, обратное РЕПО или на счет «ностро» в банке-корреспонденте. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США и оттоком клиентских средств со счетов в Банке России», — поясняется в обзоре ЦБ.
Из документа в том числе следует, что стоимостный объем золота в активах за 2018 год вырос на 10,2 млрд долларов, до 85,6 млрд.
По материалам регулятора также можно проследить динамику активов отдельно за квартал (обзоры деятельности ЦБ РФ по управлению активами в иностранных валютах и золоте публикуются ежеквартально, в каждом рассматривается динамика за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате).
Так, на 30 сентября 2018-го доля золота была ниже, чем в начале года, и за IV квартал выросла, таким образом, на 1,5 процентного пункта — с 16,6% до вышеуказанных 18,1%. Стоимостный объем золота увеличился за квартал на 9,3 млрд долларов (с 76,3 млрд на конец сентября 2018 года).
Незначительно увеличилась доля доллара (на 0,1 п. п., с 22,6% на конец сентября). В числе прочих изменений — снижение доли евро (на 0,4 п. п., с 32,1%), юаня (на 0,2 п. п., с 14,4%), британского фунта (на 0,5 п. п., с 6,5%), иены (на 0,2 п. п., с 4,2%), канадского доллара (также на 0,2 п. п., с 2,7%) и австралийского доллара (на 0,1 п. п., с 0,9%).
Исходя из величины активов Банка России на 30 сентября в 459,7 млрд долларов, за последний квартал прошлого года показатель увеличился на 14,2 млрд.