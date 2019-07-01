«Билайн» предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели, в рамках программы trade-in. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов «Билайна» по всей России, предоставляющих услуги trade-in, кроме Крыма и Севастополя, уточняется в сообщении.

«Клиенты «Билайна» могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии — разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона», — говорится в релизе.

В рамках trade-in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами — потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 тыс. на новый смартфон, участвующий в акции.

Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 тыс. рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфона может составить до 50 тыс. рублей.

Акция проходит в период с 27 июня по 31 июля. Обязательным условием участия в программе trade-in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.