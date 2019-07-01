Московский Кредитный Банк (МКБ) увеличил максимальную сумму кредита по акции «Зарплатный клиент» до 5 млн рублей. Чтобы подать заявку, необходим только паспорт, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках акции зарплатные клиенты банка смогут получить кредит наличными на сумму от 50 тысяч до пяти миллионов рублей на срок от шести до 180 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату», — говорится в сообщении банка.

Срок рассмотрения заявки по акции «Зарплатный клиент» — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует месяц.

В банке уточняют, что ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис «МКБ-платежи», в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также через любой из 6,4 тыс. платежных терминалов банка.