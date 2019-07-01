Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО совместно с коллегой из ОУР УВД по ЮВАО задержали 36-летнего мужчину, который более трех лет находился в федеральном розыске. Задержанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет МВД РФ, от лица индивидуального предпринимателя злоумышленник осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, в частности производил операции по обналичиванию денежных средств, взимая процент от общей суммы сделок.

Доход от противоправной деятельности составил более 13 млн рублей.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.