Американская экономика установила рекордный по продолжительности показатель роста, вступив в 121-й месяц беспрерывного подъема. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox Business .



Прежний рекорд по данному показателю был установлен в период с марта 1991 года по март 2001-го. Тогда сохранявшийся на протяжении 120 месяцев рост экономики оборвался вследствие событий марта 2000 года, когда лопнул «пузырь» «доткомов».

Телеканал подчеркивает, что нынешний период роста сопровождается более низкими ежегодными средними показателями. Так, за последние десять лет экономика США в среднем росла на 2,3% ежегодно, в то время как за десятилетний период с 1991 по 2001 год средний показатель равнялся 3,6%.

В пятницу американские биржевые индексы закрылись с лучшими полугодовыми показателями за последние почти 20 лет. Так, индекс S&P, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, вырос за полгода на 17%, достигнув отметки 2 941,76 пункта. Промышленный индекс Dow Jones набрал 14%, достигнув 26 599,96 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ закрылся на отметке 8 006,24 пункта, набрав за полгода 20,4%.

