Мировое соглашение акционеры «Восточного», чей конфликт длится уже полтора года, подписали еще в сентябре 2018-го (вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка), соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok владела тогда 51,6% акций «Восточного») и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%); подписав соглашение, «Финвижн» и Evison согласовали план действий на ближайшие 90 дней, следует из документа, они договорились на цену новых акций в 1 копейку и допэмиссию на 5 млрд рублей до конца года, стороны выкупали по 2,5 млрд рублей каждая, сказано в соглашении. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.

Тогда же акционеры договорились о судьбе опционного пакета в 9,99% акций банка, вокруг которого конфликт продолжается до сих пор, – стороны заключили контракт еще в 2016 году, по нему Evison обязалась продать «Финвижн» 9,99% акций за 750 млн рублей. В соглашении сказано, что спорные акции было решено положить на эскроу-счет в Сбербанке или ВТБ с приостановкой права голоса по ним. В совет директоров банка должно было войти по четыре человека от каждой стороны и один независимый директор, Еvison оставалась бы владельцем опционных акций, пока не решит продать свою долю третьей стороне, а «Финвижн» в таком случае в рамках механизма drag-along right (право требовать продажи акций) обязалась продать свою долю пропорционально тому количеству бумаг, которые продаст Evison, объясняет представитель Baring.

По условиям соглашения весь банк должны были бы оценить не менее чем в 26 млрд рублей, а с 2022 года цена возрастала бы на 10%, следует из документа, при продаже бумаг эскроу-агент перевел бы Evison 750 млн рублей, а все средства сверх этой суммы получила бы «Финвижн», в случае сделки 9,99% стоили бы 2,6 млрд рублей, «Финвижн» могла бы получить почти в три с половиной раза больше, чем по опциону, поясняет представитель Baring Vostok.

Сначала соглашение выполнялось: в сентябре совет директоров банка утвердил допэмиссию на 5 млрд рублей, а в октябре акционеры сформировали паритет в совете директоров, но в начале ноября, когда нужно было подписывать документы по допэмиссии и перечислять акции на счет эскроу, «Финвижн» не стала этого делать, поясняет представитель Baring: «Соглашение не юридически обязывающее. Обязывающие документы мы не смогли согласовать с другой стороной, когда пришло время», но допэмиссия была нужна банку, поэтому Evison предложила заключить еще одно соглашение: по нему «Финвижн» обязывалась не препятствовать допэмиссии банка, и, если она не могла в ней участвовать, Evison получала право полностью выкупить акции.

Соглашение нарушила Evison, когда вынудила «Финвижн» подписать второе соглашение, возражает ее представитель, фонд также расстроил сделки, с помощью которых «Финвижн» собиралась привлечь ликвидность для участия в эмиссии, говорит он; второе соглашение тоже не было выполнено — допэмиссия «Восточного» так и не состоялась.