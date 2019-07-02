Правительство выпустило постановление, снимающее ограничения на вложения средств госкомпаний и госкорпораций в облигации «ВЭБ.РФ», сообщает «Коммерсант» . Там сочли, что рейтинга госкорпорации достаточно для уверенности в безрисковости таких вложений.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дающее госкомпаниям право вкладываться в облигации «ВЭБ.РФ», в том числе биржевые, рассказали изданию в аппарате правительства. Де-факто облигации «ВЭБ.РФ», не имеющие присвоенного рейтинга, этим постановлением приравниваются к ОФЗ.

Поправки разрабатывал Минфин, в справке аппарата правительства к проекту документа отмечалось, что необходимость расширения возможности заимствований института развития на внутреннем рынке обусловлена активным финансированием им инвестпроектов. Снятие требования наличия рейтинга позволит госкомпаниям и госкорпорациям вкладываться в облигации «ВЭБ.РФ», «допущенные к обращению на организованных торгах или специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, и срок погашения ценных бумаг еще не наступил», говорится в документе.

В самом «ВЭБ.РФ» рассчитывают, что снятие ограничений «позволит расширить спектр публичных заимствований и стимулировать размещение краткосрочных облигаций без повышения эффективной стоимости фондирования».

«Для госкорпораций и госкомпаний указанные изменения в правила инвестирования обеспечат дополнительный инструмент оперативного управления временно свободными средствами, альтернативный депозитам, при этом не увеличивая риск вложений», — говорят в госкорпорации.

Сейчас доходность рублевых облигаций «ВЭБ.РФ» наиболее популярных выпусков укладывается в интервал 8–11,6% годовых, что выше депозитных ставок большинства банков.