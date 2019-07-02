На вопрос значительного расхождения в динамике зарплат и доходов населения, которое наиболее характерно проявилось по итогам 2018 года, попытались ответить эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Так, одно из главных объяснений — располагаемые доходы слабо растут из-за быстрого увеличения обязательных платежей и в первую очередь — процентов по банковским кредитам. В статистике Росстата это и вправду находит свое отражение: если в 2017 году процентов в банки было выплачено населением 1,5 трлн рублей, то в 2018-м — уже почти 2 трлн, то есть прирост составил 30%. Точно такие же цифры можно найти и в отчетности Центробанка РФ, отмечает агентство. Таким образом, казалось бы, все правильно, однако, по мнению начальника Управления анализа финансовых институтов агентства «РИА Рейтинг» Андрея Манько, это не совсем так.

Если более внимательно изучить аналогичную статистическую таблицу Центробанка РФ, то видно, что за первые девять месяцев 2017 года процентов было уплачено в объеме 1,33 трлн рублей, а за последний квартал прирост составил лишь 200 млрд.

«Этой аномалии есть простое объяснение — присоединение ВТБ 24 к банку ВТБ, которое произошло 31 декабря 2017 года. ВТБ 24 был головным розничным банком в группе ВТБ, и его годовой объем собранных процентов по кредитам населению в 2017 году примерно был равен 240 миллиардам рублей», — отмечает «РИА Рейтинг».



При этом статистика ЦБ учитывает только кредитные организации, имеющие лицензии на отчетную дату, а так как 1 января 2018 году ВТБ 24 лицензии уже лишился, то его результат не попал в годовую статистику. Кроме того, из-за санаций в конце 2017 года у Промсвязьбанка и Бинбанка была сильно искажена статистика, а их процентные доходы по кредитам населению сократились в несколько десятков раз.



По оценкам Андрея Манько, бумажное снижение процентных доходов по группе ВТБ, Промсвязьбанку и Бинбанку в 2017 году занизило их примерно на 270 млрд рублей.

Текущие принципы ведения банковской статистики имеют свои резоны, замечает эксперт, но напрямую использовать эти данные для оценки макропоказателей было бы не корректно, поскольку фактически не учитываются расходы населения по кредитам у присоединенных и ликвидированных банков. «Такое искажение статистики происходит каждый год, просто имеет гораздо меньший масштаб. Например, в 2018 году 31 декабря в рамках реорганизации лицензии лишился Бинбанк, и его результат также не учтен в статистике. Последние годы ежегодно примерно 50—100 банков лишаются лицензий и, соответственно, все проценты, уплаченные им в календарном году, из статистики «пропадают». Но, как правило, там идет речь суммарно о нескольких десятках миллиардов рублей, а в 2017 году в случае с ВТБ 24 счет пошел на сотни миллиардов», — отмечает агентство.

По оценкам Андрея Манько, такой учет процентных расходов населения завысил результат 2017 года по динамике реальных располагаемых доходов примерно на 0,5 процентного пункта, а результат 2018 года на самом деле оказывается лучше на 0,6 п. п. из-за эффекта базы.

Так, в 2017 году реальные располагаемые доходы сократились на 1 п. п. (минус 0,5 по новой методологии Росстата), а в 2018-м рост составил 0,7 п. п. против 0,1 п. п., согласно официальной статистике, что в большей степени согласуется с динамикой заработной платы.