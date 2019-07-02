Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 7 копеек, а евро — 10 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,15 рубля (плюс 19 копеек), курс евро — 71,31 рубля (плюс примерно 25 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пара доллар/рубль в понедельник снизилась на полпроцента и ушла под отметку 63, несмотря на укрепление доллара к основным мировым валютам.

«Основное движение произошло во второй половине торгов, что может являться свидетельством повышенного спроса на российскую валюту со стороны зарубежных инвесторов. Сегодня с утра внешний фон для рубля выглядит нейтральным», — сообщил он.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, во вторник утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением ввиду ослабления оптимизма за рубежом и неспособности нефтяных цен преодолеть ближайшее сопротивление.

«В течение дня индексы могут консолидироваться или пытаться вернуться к росту при улучшении внешнего фона. Одно можно сказать точно – причин для серьезного нисходящего движения на рынке РФ, несмотря на перекупленность, пока не наблюдается», — прогнозировала она.